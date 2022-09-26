ФК «Уфа» сыграл вничью с «Акроном»

Футбольный клуб «Уфа» разошёлся миром с тольяттинским «Акроном» в матче 11-го тура Первой Лиги. Счёт в этой встрече на 47-й минуте матча открыл капитан уфимцев Константин Плиев.

Но вскоре гости получили в свои ворота пенальти за нарушение со стороны Артёма Голубева. Нападающий «Акрона» Константин Базелюк одиннадцатиметровый удар реализовал. 1:1 – «Уфа» продлевает свою беспроигрышную серию до 3 матчей кряду.