В Башкирии прошли матчи открытия «Школьной волейбольной лиги»

Это соревнования среди воспитанников учебных учреждений Башкортостана. Турнир пройдет в несколько этапов. Сначала сильнейших выявляют внутри школ, победители выйдут в следующий круг – районный или муниципальный. Первыми в турнир вступили учащиеся седьмых-восьмым классов в Баймаке.

В Уфе матч открытия турнира прошел между учащимися гимназии-интерната №1 имени Рами Гарипова. Эти соревнования проходят только в тех городах, где должны были состояться матчи чемпионата мира по волейболу. Ранее в республике определили сильнейших среди 9-11 классов. И на российский этап школьной лиги отправились коллективы из Янаульского и Нуримановского районов. Финал республиканского турнира среди седьмых-восьмых классов пройдет в конце ноября. В общей сложности в соревнованиях примут участие свыше пяти тысяч юношей и девушек.