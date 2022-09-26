Житель Башкирии изувечил мужчину строительной каской и ножом

В Краснокамском районе перед судом предстал местный житель. Его обвинили в покушении на убийство, а также в незаконном приобретении и хранении наркотических веществ.
2 апреля мужчина в состоянии алкогольного опьянения увидел знакомого, с которым раньше был в ссоре. Он повалил его на землю, начал бить руками и ногами. После этого мужчина зашёл домой за ножом. В этот момент пострадавший смог уйти со двора дома. Но по кровавому следу мужчина нашёл знакомого, увидел рядом каску и несколько раз ударил по жизненно важным органам.
Медики диагностировали у потерпевшего рану левой лобно-теменной области, сотрясение головного мозга, рану левого плеча, две раны левой голени, проникающую рану грудной клетки слева. Они оказали ему квалифицированную медпомощь, и только благодаря этому мужчина после всех увечий выжил.
В суде ему назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.