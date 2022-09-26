Частичная мобилизация в Башкортостане: ответы на главные вопросы

В России объявлена частичная мобилизация. Согласно данным, которые озвучил министр обороны Сергей Шойгу, защищать свою Родину на передовую отправятся порядка 300 тысяч человек.

Не остался в стороне и Башкортостан. Уже в минувшее воскресенье первые автобусы с резервистами отправились в места боевого слаживания. Однако у жителей республики осталось по-прежнему много вопросов к военкоматам и профильным министерствам. На эти и другие вопросы в прямом эфире БСТ ответили приглашенные гости: военный комиссар республики Михаил Блажевич и руководители нескольких министерств.

Кто подлежит частичной мобилизации?

Это граждане, состоящие в запасе, прошедшие военную службу. Преимущество отдают участникам боевых действий. В возрасте до 35 – основной ресурс, в возрасте до 45 лет – представители редких специальностей либо добровольцы. Добровольцы, кстати, составляют 30% граждан. Есть указание – добровольцам не отказывать.

В каждую семью приходят повестки. Что делать, если подлежащий мобилизации болен?

Эта процедура предусмотрена законодательством. Вопрос решает медкомиссия, она уточняет данные по состоянию здоровья. Все понимают, что люди меняются. В 20 лет здоровье одно, а в 30 лет с человеком могут произойти достаточно серьезные изменения. Кроме того, меняется и социальный статус: он может стать многодетным отцом, опекуном и так далее. По прибытии в военкомат необходимо сообщить об изменениях своего здоровья, семейного статуса и так далее. По состоянию здоровья после обследования меняется категория годности.

Достаточно ли врачей в военкоматах, чтобы проводить обследование?

Да, достаточно. Привлечено около 600 специалистов, поэтому комиссии продолжают свою работу в штатном режиме.

Как быть тому, кто нездоров, а ему принесли повестку?

Нужно уведомить об этом военкомат. Далее завершить лечение и явиться снова по повестке. Гражданин должен взять с собой медицинские документы, которые подтвердят, что в военкомат явиться не получилось по состоянию здоровья.

Едут ли вместе с резервистами на место дислокации медики?

По поручению Главы Башкортостана автобусы оснащены медикаментами. Среди резервистов все здоровы, поэтому медики не нужны.

Как быть тем, кто находится в командировке, работает в другом месте?

Повестку должны принести гражданину лично по возвращении из командировки. Никто не обязывает вас экстренно прерывать отпуск или командировку.

Если у вас скоро командировка, а повестку уже принесли. Что делать?

Отсрочки по этому случаю нет. Нужно явиться в военкомат.

Бронь на предприятия: как она производится?

Есть несколько перечней предприятий, который входят в оборонно-промышленный комплекс и не только. Все подобные вопросы отрабатываются с Минпромторгом. Есть также гражданские предприятия с высококвалифицированными сотрудниками. Сегодня-завтра прорабатывается и уже будет готов пофамильный список тех, кто находится под бронью. Сейчас предприятия сами заботятся о своих сотрудниках.

Как быть тем, у кого редкая специальность?

Сейчас не призывают представителей оборонных предприятий. А во всех остальных случаях – работа в ручном режиме. Комиссариат может войти в ваше положение. Если специалист не успел забронироваться, вопрос решается на местах.

Сотрудник редкой специальности хочет служить. Он может?

Это его личная ответственность. Если он решил, ему ничего не помешает.

Будут ли введены ограничения по ковиду в связи с мобилизацией?

Нет, они не предусмотрены.

Будут ли призывать врачей?

Здесь все индивидуально, но ряд мероприятий в связи с этим уже подготовлен. Врачи нужны: наши батальоны уже сопровождают 4 бригады фельдшеров, еще одна бригада работает в Красном Луче.

Как быть студентам? Будут ли их призывать?

Отсрочка предоставляется студентам очной и очно-заочной форм обучения, образование средне-профессиональное и высшее. Ключевое – если вы получаете второе образование, то эта отсрочка не работает. Отсрочка работает только в том случае, если вы получаете образование впервые. Важно: Указ касается только государственных образовательных учреждений. Негосударственный сектор образования не попадает под действие Указа.

Что значит “получаете образование впервые”?

Если человек обучается в бакалавриате, то последующая магистратура также будет считаться первым образованием. То же касается и специалитета. Но если после магистратуры студент вновь идет в магистратуру по другому профилю, это считается вторым образованием.

А если студент учился, потом взял академотпуск, потом восстановился, но при этом отслужил в армии. Что делать?

Он поступал на эту программу впервые. Он впервые продолжает получать высшее образование вне зависимости от службы. На него действие Указа распространяется.

Куда забрали наших резервистов?

Таких мест пять. Это Пенза, Саратов, Казань, Елань и Вольск. Сбор наших ребят идет на базе военных образовательных учреждений. Там есть учебная база, тренажеры, большой фонд для размещения людей, питания и так далее.

Пройдут ли в этом году военные сборы?

Нет, в этом году их уже не будет в связи с мобилизацией. В этом нет необходимости.

Как резервисты добрались до частей?

Все нормально добрались до своих частей. Настроение хорошее, все расположились. Только из Кармаскалинского района уехало более 200 ребят, не было ни одного отказника.

Какие льготы предусмотрены для тех, у кого в семье есть инвалиды?

Согласно статье 18 закона № 31, если кто-то из семьи нуждается в уходе, этот вопрос прописан достаточно четко. Вы не подходите для частичной мобилизации.

Если сотрудник уходит, кто вместо него будет работать?

Место сохраняется. Идет перераспределение обязанностей внутри предприятий.

Как оформляется процедура мобилизации, что писать сотруднику на работе?

Трудовой договор с призванным по мобилизации должен быть приостановлен. Работодатель не имеет права уволить его. По окончании службы работник вернется на свое место на прежних условиях. Гражданин предоставляет повестку на работе, оформляется приказ, кадровик вносит запись в трудовую книжку о приостановлении договора. Бухгалтерия на основании приказа проводит расчеты по части начисленной заработной платы, неиспользованных отпусков и так далее. Если договор приостановлен, то работодатель имеет право принять по срочному договору другого работника. Этот человек, если его также мобилизуют, проходит тот же алгоритм.

Если нет инвалидности, но есть астма или диабет. Что делать?

Нужно явиться в военкомат и рассказать об этом врачам. Человека отправят на обследование.

Если есть бронь, могут ли призывать?

Нет, таких граждан призывать не будут. Если по какой-то ошибке ему вручили повестку, нужно приехать в военкомат, показать удостоверение и всё – его уберут из списков.

Что делать, если ты в запасе, повестка не пришла, а надо ехать в командировку за границу?

Нужно прийти в военкомат и взять специальную справку. Вполне вероятно, что комиссар не планирует вызывать этого гражданина. Возможно, пока не востребована конкретно его специальность.

Что будет с кредитами, если тебя призывают?

Действительно, таких граждан много. Банк России издал рекомендации о том, что граждане могут обращаться в свою организацию с заявлением о реструктуризации кредита. Рекомендовано идти людям навстречу. Это предполагает, что есть возможность отсрочить платежи либо уменьшить размер ежемесячных платежей, чтобы дать возможность заемщику исполнять свои обязательства. Кроме этого, рекомендовано отказаться от пеней и штрафов за просрочку платежей.

Как быть, если банк не хочет идти навстречу?

Всегда есть возможность обратиться с заявлением в Банк России. Рекомендация есть, формально она имеет рекомендательный характер, но все кредитные организации будут их исполнять. Все совещания на эту тему были проведены. Пока, по данным Банка России, никто с подобными вопросами в банки не обращался. Но кроме того, есть давний закон от 2019 года, когда изменение жизненных обстоятельств позволяет получить отсрочку или снижение размера платежа. И стоит подчеркнуть – это касается только ипотеки.

Можно ли взять с собой на службу вещи, которые остались после демобилизации?

Да. А на месте уже выдадут новую форму. Старая форма будет подменная.

Как долго будут учить наших ребят?

Около месяца. Условия обучения будут максимально приближены к боевым.

Если в семье беременна жена, призовут ли в армию?

Да, призовут. Если у вас четверо детей до 16 лет, то не призовут. Та же история работает, если у вас трое детей до 16, а жена беременна, при этом ее срок уже больше 22 недель.

А если в семье есть инвалид, а вы за ним ухаживаете, что делать тогда?

Это правило работает, если вы единственный опекун. Если есть другие братья или сестры, то правило уже не работает.

Как узнать, подлежит ли предприятие брони?

Есть специальный реестр, узнать всю информацию можно в кадрах своего предприятия.

Подлежат ли призыву аспиранты и ординаторы?

Эта категория лиц подлежит частичной мобилизации, но сегодня уже прошло совещание с Минобром науки России, на котором обсуждали изменения в Указ. Если их примут, то всех аспирантов и ординаторов оповестят об этих изменениях.

Когда наступает отпуск в период мобилизации?

Все зависит от ситуации в зоне специальной военной операции.

Если супруга ждет четвертого ребенка, но срок ранний, после рождения ребенка резервиста демобилизуют?

Да, это законное основание для демобилизации.

Через сколько можно прийти на контракт после начала службы по призыву?

Можно уже через 3 месяца после начала службы.

Правда ли, что гражданам, уходящим на службу по мобилизации, будут платить 300 тысяч рублей?

Этот закон только еще рассматривается в Госдуме. Согласно этому законопроекту, всем тем, кто уходят служить Родине в рамках частичной мобилизации, будет полагаться единовременная выплата в 300 тысяч рублей. Причем можно указать получателем либо себя, либо попросить переводить средства своей супруге.

Будут ли препятствовать банки таким платежам?

Нет. Военнослужащие вправе распорядиться ими так, как хотят. В том числе могут указать счет жены или одного из родителей.

Если в процессе боевой подготовки выясняется, что по своей воинской специальности человек не очень силен. Что будет дальше?

Есть возможность переориентироваться, найти родственную специальность в течение месяца. Это не так сложно.

Что полагается тем, кто ушел защищать Родину?

В Указе есть положение, что такая служба приравнена к службе по контракту. Есть большой перечень довольствия: оно делится на период до попадания в зону СВО и после. Можно получать от 200 до 300 тысяч в месяц.

Как быть семьям, если они не справляются без мужа, который ушел на службу?

В полномочия Минсемьи как раз входит помощь таким семьям. В каждом районе и городе есть специалисты службы “Семья”, они выезжают на место, выясняют все трудности и оказывают необходимую поддержку.

Что делать, если хочешь служить, но не берут?

Кроме мобилизации, есть возможность служить по контракту. При наборе на контракт условия немного другие, выше возрастной ценз. По контракту можно пойти до 55 лет, а в мобилизации "вышка" по возрасту – 45 лет.

Кого точно сейчас не возьмут служить?

Точно не возьмут тех, у кого нет вообще никакого боевого опыта. Дело в том, что месяца боевого слаживания не хватит, чтобы получить опыт, необходимый в зоне СВО.

Что делать, если повестки нет, но пригласили прийти в военкомат по телефону?

Повестка вручается только письменно. По телефону никто на службу не приглашает.

Почему забирают служить без медосмотра?

Есть процедура, предусмотренная документами. При призыве по мобилизации категория годности уже проставлена в документах. Процедура предусмотрена только для тех, кто предъявляет жалобы. Иными словами, если вы здоровы, медобследование вы не проходите.

Если граждане не успевают реструктуризировать ипотеку, как быть?

Это могут сделать близкие родственники: супруги, дети, опекуны и так далее. В общем, все те, кто относится к первой степени родства.

А как быть студентам-”платникам”?

На период нахождения в зоне СВО оформляется академический отпуск. На период возвращения стоимость обучения повышена не будет.

Будет ли засчитан срок службы в стаж при начислении пенсии?

Да, срок службы войдет в рабочий стаж. По окончании службы Пенсионный фонд примет эти данные.

Как быть тем, у кого двойное гражданство?

Наличие второго гражданства не освобождает от исполнения обязанностей гражданина России.

В вузе есть военная кафедра. Будут ли мобилизованы такие кафедры?

Пока разнарядки по специальностям таких кафедр нет.

Возьмут ли женщин служить в рамках частичной мобилизации?

Нет. Женщины служат в вооруженных силах по контракту.

Можно ли брать с собой в часть телефон?

Наличие смартфонов запрещено. Разрешается с собой брать обычный кнопочный телефон. А вообще сейчас наличие любого средства связи в условиях боевых действий может привести к плохим последствиям, поэтому лучше его не иметь.

Кто имеет право вручать повестки?

Система вручения повесток очень разветвленная. Повестки вручаются по двум направлениям: место жительства и место работы. На предприятиях повестки вручаются сотрудниками предприятий, которые отвечают за этот вопрос. По месту жительства могут вручать сотрудники ЖЭУ и так далее. Сотрудников военкоматов на всех людей попросту не хватит.

Принесли повестки, мужчины дома нет. Имеют ли право вручить жене, дочери?

Нет, повестку должны вручить лично.

Что будет с теми, кто сейчас сбежал?