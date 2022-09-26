Радий Хабиров выразил соболезнования родным и близким погибших в ижевской школе

В правительстве Башкирии прошло еженедельное оперативное совещание, которое началось с минуты молчания в память о погибших в результате стрельбы в ижевской школе. По предварительным данным, там погибли 17 человек, среди них 11 детей. Ещё 20 школьников получили ранения.

Трагедия произошла сегодня утром. Ворвавшийся в школу с пистолетом мужчина сначала застрелил охранника, затем открыл огонь по детям. Известно, что нападавший с оружием забаррикадировался в одном из кабинетов, где сперва устроил перестрелку, а затем свел счеты с жизнью. В Удмуртии объявлен трехдневный траур.

Ужасная трагедия, мы соболезнуем нашему братскому народу. Как завершится ВКС, выйдите на связь с коллегами из Удмуртии, вдруг какая помощь нужна. Айбулат Вакилович, после совещания соберите коллегию, начальников управлений. Я не буду давать поручений по усилению контроля, что должно работать на надлежащем уровне всегда. Проанализируйте ситуацию, пройдитесь по этим вопросам. Береженого бог бережет. Будьте начеку. Искренние соболезнования нашим соседям. Страшная трагедия.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров выразил соболезнования родным и близким погибших в ижевской школе
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ