Радий Хабиров выразил соболезнования родным и близким погибших в ижевской школе

Ужасная трагедия, мы соболезнуем нашему братскому народу. Как завершится ВКС, выйдите на связь с коллегами из Удмуртии, вдруг какая помощь нужна. Айбулат Вакилович, после совещания соберите коллегию, начальников управлений. Я не буду давать поручений по усилению контроля, что должно работать на надлежащем уровне всегда. Проанализируйте ситуацию, пройдитесь по этим вопросам. Береженого бог бережет. Будьте начеку. Искренние соболезнования нашим соседям. Страшная трагедия.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан