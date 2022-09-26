Радий Хабиров выразил соболезнования родным и близким погибших в ижевской школе

В правительстве Башкирии прошло еженедельное оперативное совещание, которое началось с минуты молчания в память о погибших в результате стрельбы в ижевской школе. По предварительным данным, там погибли 17 человек, среди них 11 детей. Ещё 20 школьников получили ранения.
Трагедия произошла сегодня утром. Ворвавшийся в школу с пистолетом мужчина сначала застрелил охранника, затем открыл огонь по детям. Известно, что нападавший с оружием забаррикадировался в одном из кабинетов, где сперва устроил перестрелку, а затем свел счеты с жизнью. В Удмуртии объявлен трехдневный траур.