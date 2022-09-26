В Башкирии продлят льготы для пенсионеров до конца 2024 года

В Башкирии решено продлить льготы для одиноких пенсионеров. Льготы коснуться пожилых людей от 70 лет и связаны с оплатой капитального ремонта.
«Собственникам жилых помещений в возрасте 70 лет и старше компенсируется 50% суммы взноса на капремонт, а в возрасте 80 лет и старше — 100%» - рассказал председатель Курултая Константин Толкачев. Срок поддержки пенсионеров продлится до конца 2024 года.
Для реализации господдержки из бюджета республики будут выделены средства. Сумма составит около 40 млн рублей в 2023 году и почти 45 млн рублей в 2024 году.