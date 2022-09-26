В Башкирии продлят льготы для пенсионеров до конца 2024 года

«Собственникам жилых помещений в возрасте 70 лет и старше компенсируется 50% суммы взноса на капремонт, а в возрасте 80 лет и старше — 100%» - рассказал председатель Курултая Константин Толкачев. Срок поддержки пенсионеров продлится до конца 2024 года.