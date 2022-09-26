В Башкирии рассказали о выплатах добровольцам, которые отправились в зону боевых действий

В Башкирии рассказали общественности о выплатах добровольцам на специальной военной операции. Напомним, что 21 сентября состоялось обращение Президента России Владимира Путина к гражданам страны.
Руководителем государства объявлена частичная мобилизация. В республике рассказали, какие выплаты получат добровольцы, которые отправились на территорию Украины для СВО.
Руководителем государства объявлена частичная мобилизация. В республике рассказали, какие выплаты получат добровольцы, которые отправились на территорию Украины для СВО.
С момента подписания контракта вне зависимости от местонахождения бойца, регион ежедневно будет выплачивать ему по 2 тысячи рублей. Спустя 90 дней после подписания контракте, боец получит единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей.
Кроме того, для добровольцев предусмотрены федеральные выплаты. Каждый день ведения активных действий подписавший контракт получает 8 тысяч рублей. Заработная плата бойца составит 220 тысяч рублей.
Тяжелое ранение в бою предусматривает страховые выплаты в размере 3,29 млн рублей. Если ранение было легкое, то выплата составит 3,07 млн рублей. При гибели подписавшего контракт семья добровольца единовременно получит 12,4 млн рублей, а также ежемесячные компенсации.