В Башкирии рассказали о выплатах добровольцам, которые отправились в зону боевых действий

В Башкирии рассказали общественности о выплатах добровольцам на специальной военной операции. Напомним, что 21 сентября состоялось обращение Президента России Владимира Путина к гражданам страны.

Руководителем государства объявлена частичная мобилизация. В республике рассказали, какие выплаты получат добровольцы, которые отправились на территорию Украины для СВО.

Руководителем государства объявлена частичная мобилизация. В республике рассказали, какие выплаты получат добровольцы, которые отправились на территорию Украины для СВО.

С момента подписания контракта вне зависимости от местонахождения бойца, регион ежедневно будет выплачивать ему по 2 тысячи рублей. Спустя 90 дней после подписания контракте, боец получит единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей.

Кроме того, для добровольцев предусмотрены федеральные выплаты. Каждый день ведения активных действий подписавший контракт получает 8 тысяч рублей. Заработная плата бойца составит 220 тысяч рублей.