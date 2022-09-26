«Время объединяться»: Радий Хабиров раздал ряд поручений, связанных с частичной мобилизацией

Если человек мобилизован ошибочно, нужно его отзывать – об этом заявил глава республики на еженедельном оперативном совещании. Радий Хабиров также дал ряд важных поручений ведомствам относительно частичной мобилизации. Центром управления республикой совместно с военкоматом создан специальный чат-бот – жители Башкортостана смогут найти на платформе ответы на самые волнующие вопросы о мобилизации.
Одной из главных тем оперативного совещания стала частичная мобилизация. Первое поручение от Радия Хабирова получили главы муниципалитетов. Совместно с военными комиссарами их задача лично отсматривать списки мобилизованных. Отправляющиеся на СВО должны проходить по критериям отбора, кроме того, с пониманием отнестись необходимо к тем, кто на момент мобилизации находится на больничном.
До конца дня появятся пять советников Радия Хабирова на общественных началах. Они будут представлять главу республики на местах дислокации мобилизованных. Также там будут работать фельдшеры – лекарствами и меднаборами они обеспечены. Задачи для советников уже поставлены.
99 процентов информации в соцсетях о мобилизации – неправда. Глава региона назвал это атакой на внутриполитическую обстановку. Борьба с фейками – задача, поставленная перед СМИ и политблоком Башкортостана. Задать напрямую вопросы можно по номерам: 122 добавочный 1 или 218-19-19. Информация доступна на портале и в соцсетях Объясняем.РФ и Объясняем.Башкортостан. Центр управления республикой совместно с военкоматом разработал специализированный чат-бот. Там собраны самые волнующие вопросы жителей о частичной мобилизации.
Партия «Единая Россия» переходит в режим оказания помощи семьям мобилизованных – поддержка им будет обеспечена в разных вопросах.
Венный комиссар республики Михаил Блажевич отметил, что частичная мобилизация в республике проходит спокойно и слаженно. Треть мобилизованных приходит в военкоматы, не дожидаясь повестки. Добровольно участником спецоперации еще в апреле стал боец отряда «Барс 4» Ринат Халиков. Из рук Радия Хабирова он получил сегодня почетную грамоту республики. Солдат вернулся на пару недель домой, в ближайшее время он вновь отправится выполнять боевые задачи.