Мобилизованные бойцы запаса из Башкирии отправились к местам боевого слаживания

Мобилизованные бойцы запаса отправились сегодня в воинские части для обучения и дальнейшей отправки на места боевого слаживания. Проводы проходили во всех райцентрах республики. Радий Хабиров принял участие в митинге по случаю отправки на службу мобилизованных жителей Стерлитамака и Стерлитамакского района.
С самого утра у военкоматов Башкортостана выстроились очереди из провожающих. У Стерлитамакского дома культуры мамы, папы, братья, сестры и друзья тех, кто по зову сердца сегодня отправится защищать нашу страну от неонацистов. Запасники прибыли к главной площади города на нескольких автобусах прямиком из военкомата. Проводить наших бойцов приехал глава республики. Радий Хабиров пожелал бойцам успешно выполнить поставленные задачи и вернуться домой к родным и близким.
С напутственным словом перед призывниками выступили ветераны боевых действий и священнослужители. Мобилизованные бойцы разных возрастов и званий, у кого-то за плечами есть опыт в горячих точках, а некоторые, не так давно вернувшись со срочной службы, изъявили желание встать на защиту Родины, не дожидаясь повестки.
У призывного пункта столицы Зауралья и яблоку негде упасть. Бойцы отправлялись к местам прохождения боевого слаживания из Сибайского военкомата. Настрой у призывников боевой.
Автобусы с мобилизованными со всей республики сегодня отправились в воинские части, где бойцы будут проходить боевое слаживание. После этого они уже отправятся к местам боевых действий, откуда их ждут с победой.