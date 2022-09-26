Мобилизованные бойцы запаса из Башкирии отправились к местам боевого слаживания

Уважаемые земляки! Мы сегодня собрались здесь, а в душе у нас два слова – уважение и благодарность. Уважение вам как настоящим мужчинам. Время сейчас непростое, но оно рождает настоящих мужчин. И благодарность – за то, что идёте нас защищать, защищать страну, измученных людей Донбасса, которые в эти дни принимают решение о вхождении в состав нашей большой страны. Мы с надеждой смотрим на вас. Ждём, что вы выполните свой воинский долг, поддерживая и защищая друг друга. Ждём, что вы живыми и невредимыми вернётесь домой – точно так же, плечом к плечу, как сегодня. Перед отправкой на специальную военную операцию как глава республики хочу сказать: я сделаю всё, чтобы все усилия нашей республики были направлены на то, чтобы помочь вам. Мы будем приезжать к вам, поддерживать, помогать во всём. Ещё хочу сказать, что усилия республики будут направлены на то, чтобы вы не переживали за ваших родных и близких. Мы будем помогать им, твёрдо вам обещаю. Работайте, братья!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан