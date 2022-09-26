Мобилизованные бойцы запаса из Башкирии отправились к местам боевого слаживания

Мобилизованные бойцы запаса отправились сегодня в воинские части для обучения и дальнейшей отправки на места боевого слаживания. Проводы проходили во всех райцентрах республики. Радий Хабиров принял участие в митинге по случаю отправки на службу мобилизованных жителей Стерлитамака и Стерлитамакского района.

С самого утра у военкоматов Башкортостана выстроились очереди из провожающих. У Стерлитамакского дома культуры мамы, папы, братья, сестры и друзья тех, кто по зову сердца сегодня отправится защищать нашу страну от неонацистов. Запасники прибыли к главной площади города на нескольких автобусах прямиком из военкомата. Проводить наших бойцов приехал глава республики. Радий Хабиров пожелал бойцам успешно выполнить поставленные задачи и вернуться домой к родным и близким.

Уважаемые земляки! Мы сегодня собрались здесь, а в душе у нас два слова – уважение и благодарность. Уважение вам как настоящим мужчинам. Время сейчас непростое, но оно рождает настоящих мужчин. И благодарность – за то, что идёте нас защищать, защищать страну, измученных людей Донбасса, которые в эти дни принимают решение о вхождении в состав нашей большой страны. Мы с надеждой смотрим на вас. Ждём, что вы выполните свой воинский долг, поддерживая и защищая друг друга. Ждём, что вы живыми и невредимыми вернётесь домой – точно так же, плечом к плечу, как сегодня. Перед отправкой на специальную военную операцию как глава республики хочу сказать: я сделаю всё, чтобы все усилия нашей республики были направлены на то, чтобы помочь вам. Мы будем приезжать к вам, поддерживать, помогать во всём. Ещё хочу сказать, что усилия республики будут направлены на то, чтобы вы не переживали за ваших родных и близких. Мы будем помогать им, твёрдо вам обещаю. Работайте, братья!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Мобилизованные бойцы запаса из Башкирии отправились к местам боевого слаживания

С напутственным словом перед призывниками выступили ветераны боевых действий и священнослужители. Мобилизованные бойцы разных возрастов и званий, у кого-то за плечами есть опыт в горячих точках, а некоторые, не так давно вернувшись со срочной службы, изъявили желание встать на защиту Родины, не дожидаясь повестки.

У призывного пункта столицы Зауралья и яблоку негде упасть. Бойцы отправлялись к местам прохождения боевого слаживания из Сибайского военкомата. Настрой у призывников боевой.

Автобусы с мобилизованными со всей республики сегодня отправились в воинские части, где бойцы будут проходить боевое слаживание. После этого они уже отправятся к местам боевых действий, откуда их ждут с победой.

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