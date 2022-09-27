УГАТУ принял 12 студентов из Донбасса

Уфимский государственный авиационный технический университет принял 12 студентов, прибывших из Донецка. Учатся ребята из Донецкого национального технического университета по собственным программам.
Разместили прибывших в общежитии студгородка УГАТУ, многие уже успели поучаствовать в спортивных состязаниях авиационного университета и даже посмотреть некоторые уфимские достопримечательности.
У ребят cвой учебный план, но все базовыe части инженерной подготовки сохранены. Занятия у группы ДОН-101 проходят в одной лекционной аудитории, все практические и лабораторные занятия – в специализированных классах. За студентами закреплен старшекурсник-волонтер и куратор. Также с ними будет работать психолог. Помимо учебы ребят ждут экскурсии по достопримечательностям города и поход к пещере «Шульган-Таш».