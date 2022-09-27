УГАТУ принял 12 студентов из Донбасса

У ребят cвой учебный план, но все базовыe части инженерной подготовки сохранены. Занятия у группы ДОН-101 проходят в одной лекционной аудитории, все практические и лабораторные занятия – в специализированных классах. За студентами закреплен старшекурсник-волонтер и куратор. Также с ними будет работать психолог. Помимо учебы ребят ждут экскурсии по достопримечательностям города и поход к пещере «Шульган-Таш».