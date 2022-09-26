«Прозрачный и справедливый»: иностранные наблюдатели оценили организацию референдума в Башкирии

Голосование в рамках референдума по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России продолжается. По информации федеральных СМИ, его уже признали состоявшимся. Явка избирателей превысила 50%. Голосование проходит и в России – там, где живут вынужденные переселенцы. В Уфе, Стерлитамаке и Октябрьском также организованы избирательные участки, члены комиссий выезжают и на дом. Их работу оценили иностранные наблюдатели.
Настолько большую группу гостей хозяева, конечно, в квартире не ждали. Члены участковой избирательной комиссии ДНР пришли с переносной урной для голосования. Процесс волеизъявления фиксировали иностранные наблюдатели и журналисты. Елизавета Толуп бежала из родного города под обстрелами. Теперь 18-летняя девушка делает выбор будущего своей родины.
Выездные комиссии помогают сделать выбор и тем, кто по состоянию и здоровья или в силу возраста не может самостоятельной прийти. Иностранные наблюдатели посетили и стационарный пункт для голосования в Стерлитамакском районе. Здесь работают участковые избирательные комиссии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
Иностранные наблюдатели пообщались с членами комиссий, осмотрели зал для голосования и дали свою оценку.
Также иностранные гости посетили один из санаториев, где проживают вынужденные переселенцы. Всего порядка 80 человек, многие из Мариуполя. Наблюдатели из других стран пообщались с людьми, узнали их отношение к референдумам
Активность избирателей на высоком уровне в Луганской Народной Республике. В г. Красный Луч с 8 часов утра работают все 20 избирательных участков, члены комиссий работу ведут вне помещений. Избиратели не скрывают радостных эмоций
– Буду жить в России, в перспективной стране. Будущее ждет большое меня и моего ребенка.
– Мы всегда с Россией. Мы в Россию. Мы хотели и хотим.
– Я уверен, что мы делаем правильно. Голосуем за. Я родился в России. Город Красный Луч всегда был российским.
Свой выбор делают и переселенцы в башкирском городе Октябрьский. Голосование прошло в интернате для престарелых и инвалидов. Здесь живут несколько переселенцев из ДНР.
Завтра последний день, когда работают избирательные участки. И время еще есть, чтобы отдать свой голос. А после подсчета всех бюллетеней будут известны итоги референдумов – какое будущее своей родины выбрали жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.