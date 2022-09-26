«Прозрачный и справедливый»: иностранные наблюдатели оценили организацию референдума в Башкирии

Голосование в рамках референдума по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России продолжается. По информации федеральных СМИ, его уже признали состоявшимся. Явка избирателей превысила 50%. Голосование проходит и в России – там, где живут вынужденные переселенцы. В Уфе, Стерлитамаке и Октябрьском также организованы избирательные участки, члены комиссий выезжают и на дом. Их работу оценили иностранные наблюдатели.

Настолько большую группу гостей хозяева, конечно, в квартире не ждали. Члены участковой избирательной комиссии ДНР пришли с переносной урной для голосования. Процесс волеизъявления фиксировали иностранные наблюдатели и журналисты. Елизавета Толуп бежала из родного города под обстрелами. Теперь 18-летняя девушка делает выбор будущего своей родины.

Мало знаю город. Сама бы не доехала никак. Буквально свой район знаю. Мама тоже в России. Но она с младшей сестрой в другом городе. Елизавета Толуп, жительница г. Горловки /ДНР/

Выездные комиссии помогают сделать выбор и тем, кто по состоянию и здоровья или в силу возраста не может самостоятельной прийти. Иностранные наблюдатели посетили и стационарный пункт для голосования в Стерлитамакском районе. Здесь работают участковые избирательные комиссии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Приходят много. Но больше придут 27-го. Мы их оповестили об этом. Много голосует на выездных комиссиях. Люди оповещены, что мы приедем, и они нас ждут. Так как мы все жили в одних областях, мы многих знаем. У нас общие темы. Галина Лукьянова, член участковой избирательной комиссии Луганской Народной Республики №22004

Задача наша простая. Мы просто оказываем содействие в работе данных комиссий. Мы обеспечиваем их технологическим оборудованием, инвентарем, канцелярскими принадлежностями. Ильшат Салимгареев, председатель территориальной избирательной комиссии Стерлитамакского района

Иностранные наблюдатели пообщались с членами комиссий, осмотрели зал для голосования и дали свою оценку.

Могу сказать, что ничего не пошло вразрез с моими ожиданиями. Я увидела очень эффективное проведение референдума. Он является прозрачным, справедливым и демонстрирует уважение к мнению народа. Ванесса Билли, иностранный наблюдатель /Великобритания/

Также иностранные гости посетили один из санаториев, где проживают вынужденные переселенцы. Всего порядка 80 человек, многие из Мариуполя. Наблюдатели из других стран пообщались с людьми, узнали их отношение к референдумам

– 27 числа идем голосовать. Нас привезут и увезут потом обратно. – Как голосовать будете, наверное, бесполезно спрашивать? – Нет, нет, это ясно все, что за Россию. Иван Манрушлу, житель г. Мариуполя /ДНР/

Люди хотят мир, то есть они никогда не были готовы воевать. Просто к их мнению никто из политиков, особенно на Западе не прислушивается. Хосе Матемулане, иностранный наблюдатель /Мозамбик/

Активность избирателей на высоком уровне в Луганской Народной Республике. В г. Красный Луч с 8 часов утра работают все 20 избирательных участков, члены комиссий работу ведут вне помещений. Избиратели не скрывают радостных эмоций

– Буду жить в России, в перспективной стране. Будущее ждет большое меня и моего ребенка.

– Мы всегда с Россией. Мы в Россию. Мы хотели и хотим.

– Я уверен, что мы делаем правильно. Голосуем за. Я родился в России. Город Красный Луч всегда был российским.

Заехали на участок выездного голосования, расположен на территории больницы. Видно, безусловно, позитив. И здесь знают и очень хорошо воспринимают нашу Республику Башкортостан и, в частности, наших медиков. Руслан Насретдинов, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия»

Свой выбор делают и переселенцы в башкирском городе Октябрьский. Голосование прошло в интернате для престарелых и инвалидов. Здесь живут несколько переселенцев из ДНР.

Как пример Крым. Почему Крым смог, а мы не можем? Ну вот свершилось. Не знаем, что получится, но пока референдум идет. Думаю, что большинство будет за. Не думаю, что кто-то будет против. Тем более мы люди, которые такое прошли. Нина Корячкина, жительница г. Мариуполя /ДНР/