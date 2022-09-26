Российские ученые создали систему смешанной реальности для хирургических операций

В России ученые создали систему виртуальной реальности, которая позволит хирургам значительно помочь при операциях. Программа позволяет видеть органы более контрастными, что скажется на эффективности хирургического вмешательства.

Фото №1 - Российские ученые создали систему смешанной реальности для хирургических операций

Проект разработали научные сотрудники клиники Санкт-Петербургского государственного университета. Ученые достигли эффекта смешанной реальности, которая позволит с наибольшей точностью выполнять операции внутренних органов пациентов. Данный метод отлично подойдет для сложных случаев, например при опухоли почки, которая не выступает за ее пределы.

Ранее операции проводились с ультразвуком или введением в организм пациента индоцианин зеленый – вещество, которое становится видимым при инфракрасном излучении. Специалисты решили пойти другим путем и дополнить медицину смешанной реальностью. На первом этапе пациенту делают компьютерную томографию с контрастированием. Далее томограмма загружается в программу, где раскрашивается в разные цвета по сегментам: почки, опухоль, сосуды.

Надев специальные VR-очки, хирург получает полную информацию о местоположении сосудов, мочеточника, опухоли, почечной артерии конкретного пациента. Программа позволяет избежать повреждений ткани и осложнений после проведения операции.

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