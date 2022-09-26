Российские ученые создали систему смешанной реальности для хирургических операций

В России ученые создали систему виртуальной реальности, которая позволит хирургам значительно помочь при операциях. Программа позволяет видеть органы более контрастными, что скажется на эффективности хирургического вмешательства.

Проект разработали научные сотрудники клиники Санкт-Петербургского государственного университета. Ученые достигли эффекта смешанной реальности, которая позволит с наибольшей точностью выполнять операции внутренних органов пациентов. Данный метод отлично подойдет для сложных случаев, например при опухоли почки, которая не выступает за ее пределы.

Ранее операции проводились с ультразвуком или введением в организм пациента индоцианин зеленый – вещество, которое становится видимым при инфракрасном излучении. Специалисты решили пойти другим путем и дополнить медицину смешанной реальностью. На первом этапе пациенту делают компьютерную томографию с контрастированием. Далее томограмма загружается в программу, где раскрашивается в разные цвета по сегментам: почки, опухоль, сосуды.