Спортсмены из Башкирии завоевали 7 медалей на чемпионате мира по борьбе на поясах

Пять наград – высшего достоинства. Соревнование проходило в Узбекистане. Сборную России на турнире представили более 40 атлетов.

Свободен от тренировок – заслужил, решили тренеры и дали спортсмену выходной. Один из триумфаторов чемпионата мира Артур Зулькарнаев шестой раз подряд занимает на турнире первое место. Борьба на поясах – один из немногих видов спорта, где команду сборной России не отстранили от участия в соревнованиях, и наши спортсмены продолжают выступать.

Действующему чемпиону мира по борьбе на поясах Разилю Шабиеву на турнире в Узбекистане удалось защитить свой титул. Хотя было непросто. В этом сезоне борец перешел в другую весовую категорию. Всего сборную России от республики представляли 9 спортсменов. Они завоевали 5 золотых и 2 бронзовые награды.

Братья Баляновы стали медалистами чемпионата мира. Старший Дмитрий одержал победу среди супертяжей. Младший Виталий второй раз подряд стал бронзовым призером соревнований. Еще три спортсмена только готовятся проявить себя на мире. В юниорском первенстве по борьбе на поясах в Астане выступят уфимцы Камилла Рафикова и Артур Зарипов, а также представитель Мелеуза Данир Биккузин.