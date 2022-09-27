В Уфе нашли водителя, который сбил мальчика на самокате

24 сентября в Уфе у дома №14 по улице Ташкентской пострадал 8-летний ребёнок. Его сбил неизвестный водитель.
Мальчик передвигался по проезжей части на самокате, когда его сбил неустановленный водитель. Ребёнку потребовалась помощь врачей, а водитель с места происшествия скрылся.
Виновником ДТП оказался 15-летний подросток, который передвигался на мопеде. У него нет необходимых документов на управление транспортным средством. Мама подростка будет оштрафована на 30 тысяч рублей за незаконную передачу мопеда.
Информация о произошедшем будет передана в комиссию по делам несовершеннолетних.
Фото: ГИБДД РБ.