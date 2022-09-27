В Уфе полицейский девять лет издевался над супругой и её детьми

В Уфе 35-летняя женщина девять лет терпела издевательства от мужа-полицейского. Печальную семейную историю сообщил портал Mash Batash.

С мужчиной жительница Уфы познакомилась в социальных сетях. Он узнал, что сама женщина ингушка, и у неё уже был тайный брак. Мужчина начал угрожать ей тем, что расскажет о бывшем замужестве всему Кавказу, если женщина не выйдет за него замуж.

После свадьбы жизнь несчастной превратилась в ад. Женщина работала тайком, чтобы прокормить себя и своих детей. Когда мужчина узнавал, что у жены появлялись деньги, он сильно избивал её. Женщина не раз обращалась в полицию, но дело о насилии не возбуждали.

Мужчина издевался и над детьми женщины. Старший сын пытался защищать маму, но тоже несколько раз был избит. Мужчина даже швырял ребёнка в стену.