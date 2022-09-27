В Башкирии задержали мошенников, устраивавших постановочные ДТП

В Башкортостане задержаны участники банды, которые организовывали так называемые автоподставы. По подозрению в преступлениях сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью республиканского МВД арестовали пять жителей Стерлитамака.
По версии следствия, они организовывали автоподставы, столкновения фиксировали видеорегистратором. Пострадавшим выступал один из членов группировки. Далее обращались в страховую компанию за выплатами. Деньги передавали организатору схемы, а взамен получали самый дешевый косметический ремонт своей машины и вознаграждение от 5 до 15 тысяч рублей.
Предварительно выявлено как минимум 13 фиктивных ДТП, в результате которых страховым компаниям причинен ущерб в размере более 2 млн. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в сфере страхования». У задержанных изъяли восемь автомобилей и документы. Расследование продолжается.