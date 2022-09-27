В Башкирии задержали мошенников, устраивавших постановочные ДТП

По версии следствия, они организовывали автоподставы, столкновения фиксировали видеорегистратором. Пострадавшим выступал один из членов группировки. Далее обращались в страховую компанию за выплатами. Деньги передавали организатору схемы, а взамен получали самый дешевый косметический ремонт своей машины и вознаграждение от 5 до 15 тысяч рублей.