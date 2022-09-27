В мэрии Уфы пояснили порядок оплаты за отопление

Во втором случае оплата идет по установленному Госкомитетом по тарифам нормативу. Оплата не зависит от продолжительности отопительного периода, а жители таких домов оплачивают равные суммы в течение восьми месяцев. Расчет по нормативу начинается с начала отопительного периода, что означает, что в этом году оплата начнется с сентября и жители таких домов 1 октября получат квитанции за полный месяц.