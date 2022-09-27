В мэрии Уфы пояснили порядок оплаты за отопление

С 27 сентября в Уфе стартовал отопительный сезон. В администрации города пояснили порядок оплаты за отопление.
Оплата тепла происходит в зависимости от типов домов. В некоторых стоит общедомовой прибор учёта, а в некоторых – нет.
В первом случае счета за оплату выставляются по факту потребления тепла на основании показателей счетчика. Жители таких домов не платят за отопление летом, но с началом сезона платят за потребленную в период с 23 числа предыдущего месяца по 25 число текущего месяца энергию. В этом году первые счета им поступят 1 ноября.
Во втором случае оплата идет по установленному Госкомитетом по тарифам нормативу. Оплата не зависит от продолжительности отопительного периода, а жители таких домов оплачивают равные суммы в течение восьми месяцев. Расчет по нормативу начинается с начала отопительного периода, что означает, что в этом году оплата начнется с сентября и жители таких домов 1 октября получат квитанции за полный месяц.