Опубликовано видео спасения малыша, который застрял в трубе в Башкирии

19 сентября в деревне Первое Тупчаново Кугарчинского района полуторагодовалый малыш попал в беду. Ребёнок застрял в трубе.

Мальчик провалился в трубу диаметром 30 см и глубиной 6 метров. Он находился в сознании, руками вверх. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Однако спасательная операция заняла больше двух часов.

Мальчика достали и госпитализировали санавиацией в больницу Уфы. У ребёнка диагностировали травмы и обморожение. К счастью, серьёзных проблем со здоровьем у малыша не выявили. На днях его выписали – пациент вернулся домой.