Радий Хабиров принял участие в отправке мобилизованных жителей Уфы

Сегодня мы пришли сюда с двумя словами в душе. Первое слово – уважение. Вы – настоящие мужчины. Время рождает тех людей, которые нужны в этот период. И сейчас нужны именно вы. Второе слово – благодарность. За то, что вы защищаете нас и нашу страну. Уже несколько месяцев парни из Башкортостана – военнослужащие Министерства обороны России, Росгвардии, батальонов имени Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова, добровольческих отрядов «Барс» и других подразделений – выполняют там ратный долг. Мы с ними постоянно на связи. Им нужна помощь, они вас очень ждут. Спасибо за готовность помочь им!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан