Радий Хабиров принял участие в отправке мобилизованных жителей Уфы

Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в проводах мобилизованных в Уфе. В одном строю уже отслужившие ребята. У многих за плечами опыт участия в боевых действиях на Северном Кавказе, в Сирии и других горячих точках.
Среди призванных были и добровольцы, которые пришли в военкомат, не дожидаясь повесток. Радий Хабиров заверил мобилизованных в том, главная задача республики – поддержка военнослужащих и их семей. Для этого у региона есть и силы, и ресурсы.
Среди тех, кто сегодня отправился защищать Родину, есть сотрудники нашего телеканала БСТ. Это художник компьютерной графики Эльмир Зигануров и корреспондент программы «Честно говоря» Тимур Давлетов.