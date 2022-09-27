Радий Хабиров принял участие в отправке мобилизованных жителей Уфы

Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в проводах мобилизованных в Уфе. В одном строю уже отслужившие ребята. У многих за плечами опыт участия в боевых действиях на Северном Кавказе, в Сирии и других горячих точках.

Среди призванных были и добровольцы, которые пришли в военкомат, не дожидаясь повесток. Радий Хабиров заверил мобилизованных в том, главная задача республики – поддержка военнослужащих и их семей. Для этого у региона есть и силы, и ресурсы.

Сегодня мы пришли сюда с двумя словами в душе. Первое слово – уважение. Вы – настоящие мужчины. Время рождает тех людей, которые нужны в этот период. И сейчас нужны именно вы. Второе слово – благодарность. За то, что вы защищаете нас и нашу страну. Уже несколько месяцев парни из Башкортостана – военнослужащие Министерства обороны России, Росгвардии, батальонов имени Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова, добровольческих отрядов «Барс» и других подразделений – выполняют там ратный долг. Мы с ними постоянно на связи. Им нужна помощь, они вас очень ждут. Спасибо за готовность помочь им!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Среди тех, кто сегодня отправился защищать Родину, есть сотрудники нашего телеканала БСТ. Это художник компьютерной графики  Эльмир Зигануров и корреспондент программы «Честно говоря» Тимур Давлетов.

Служил на командном пункте телеграфистов. К этому сложно подготовиться, но настрой боевой. Мама поддержала, не сказала, что расстроилась.

Эльмир Зигануров, мобилизованный

Чувства двоякие, наверное, не осознаешь до конца. Но горжусь. У меня и прадед, и дед воевали, отец служил. Переживаю за семью, но, по крайней мере, пусть спят спокойно. Послужим! Алга!

Тимур Давлетов, мобилизованный
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