В Башкирии мобилизованные бойцы запаса отправились к местам боевого слаживания

Мобилизованные бойцы запаса отправились сегодня в места боевого слаживания. Проводы граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации состоялись сразу в нескольких городах и райцентрах республики. В Ишимбае поводить защитников Родины пришли многочисленные родственники и друзья.

Выступающие пожелали бойцам вернуться домой как можно скорее, живыми и с победой. Многие явились в военкомат без повестки, выразив желание служить добровольно.

Служил в Смоленской области, в Таджикистане служил. Надо ребят выручать.

Линар Хамитов, мобилизованный

Служил в ВВС, пошел добровольцем. Иду воевать за Башкирию.

Ринат Гарипов, мобилизованный

В рамках частичной мобилизации на переподготовку сегодня отправилась и первая группа жителей Караидельского района.  Только на днях они получили повестки, а сегодня уже здесь, у военкомата. У большинства востребованные учетно-военные специальности – водители, танкисты, стрелки, разведчики. 

В селе Красноусольский митинг состоялся у здания районного дворца культуры, в котором прошла регистрация и показ  патриотического фильма. С напутственным словом к мобилизованным обратились ветераны боевых действий и священнослужители. Отправка автобусов состоялась под песню «Шаймуратов генерал», которой дружно подпевала вся площадь.

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