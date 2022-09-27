В Башкирии мобилизованные бойцы запаса отправились к местам боевого слаживания

Мобилизованные бойцы запаса отправились сегодня в места боевого слаживания. Проводы граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации состоялись сразу в нескольких городах и райцентрах республики. В Ишимбае поводить защитников Родины пришли многочисленные родственники и друзья.

Выступающие пожелали бойцам вернуться домой как можно скорее, живыми и с победой. Многие явились в военкомат без повестки, выразив желание служить добровольно.

Служил в Смоленской области, в Таджикистане служил. Надо ребят выручать. Линар Хамитов, мобилизованный

Служил в ВВС, пошел добровольцем. Иду воевать за Башкирию. Ринат Гарипов, мобилизованный

В рамках частичной мобилизации на переподготовку сегодня отправилась и первая группа жителей Караидельского района. Только на днях они получили повестки, а сегодня уже здесь, у военкомата. У большинства востребованные учетно-военные специальности – водители, танкисты, стрелки, разведчики.