В Башкирии вручили госнаграды лучшим представителям машиностроительной отрасли

С профессиональным праздником их поздравил премьер-министр правительства Башкортостана.

Андрей Назаров подчеркнул, что машиностроение – одна из самых значимых отраслей промышленности. Она дает практически две трети промышленной продукции региона. Машиностроители вносят весомый вклад в развитие авиастроения, автомобильной и радио - промышленности, приборостроения, металлургии и многих других смежных отраслей. Их труд как никогда важен для укрепления обороноспособности страны, отметил премьер.

Сегодня ваш труд, уважаемые машиностроители, как никогда, важен для укрепления обороноспособности страны. Несомненно, вы с честью выполните задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим. Многое сейчас, как и прежде, зависит от вашего труда, умения перестраиваться и мобилизовываться.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

Всего среди награжденных 44 человека. Ордена Салавата Юлаева удостоены начальники цехов УМПО Валентин Анисимов и Венир Хабибуллин. Орденом Дружбы народов награжден сотрудник УМПО Ахат Мустаев.

Через три дня будет 41 год, как я работают на ОДК УМПО. Мы занимаемся ремонтом двигателей.

Ахат Мустаев, ведущий инженер-технолог Уфимского моторостроительного производственного объединения
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
БАШКОРТТАР-БСТ