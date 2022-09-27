В Башкирии вручили госнаграды лучшим представителям машиностроительной отрасли

Андрей Назаров подчеркнул, что машиностроение – одна из самых значимых отраслей промышленности. Она дает практически две трети промышленной продукции региона. Машиностроители вносят весомый вклад в развитие авиастроения, автомобильной и радио - промышленности, приборостроения, металлургии и многих других смежных отраслей. Их труд как никогда важен для укрепления обороноспособности страны, отметил премьер.