В Уфе главным врачом РКБ имени Куватова стал Мурад Авзалов

Стало известно, кто занял должность главного врача РКБ имени Куватова. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Ранее эту должность занимал Шамиль Булатов.
В настоящее время пост главврача занял Мурад Авзалов. До назначения на новую должность, Авзалов работал главным врачом Нефтекамской ЦРБ.
Мурад Разилович имеет высшее профессиональное образование: в 1997 году он окончил БГМУ по профессии «Педиатрия». Мурад Авзалов имеет награды: Отличник здравоохранения РБ, Отличник здравоохранения РФ, Заслуженный врач РБ.