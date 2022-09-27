В Уфе главным врачом РКБ имени Куватова стал Мурад Авзалов

Стало известно, кто занял должность главного врача РКБ имени Куватова. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Ранее эту должность занимал Шамиль Булатов.

В настоящее время пост главврача занял Мурад Авзалов. До назначения на новую должность, Авзалов работал главным врачом Нефтекамской ЦРБ.