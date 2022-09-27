«Башкирия, жди нас с победой»: резервисты из Уфы отправились в места боевого слаживания

Сегодня мы пришли сюда в душе с двумя словами. Первое – это слово уважение. Вы настоящие мужчины. Время каждый раз порождает тех людей, которые сейчас нужны. И сейчас нужны вы. И у нас в душе слова благодарности. Благодарности за то, что вы защищаете нас, защищаете нашу страну. Вы знаете, что уже несколько месяцев тысячи бойцов из Башкортостана, из Вооруженных сил министерства обороны, Росгвардии, двух батальонов генерала Шаймуратова и Достовалова, добровольческого батальона «Барс» и другие выполняют свой ратный долг и воюют. Мы с ними на связи, и им точно нужна поддержка. И они ждут этой поддержки от вас.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан