«Башкирия, жди нас с победой»: резервисты из Уфы отправились в места боевого слаживания
Глава
Башкортостана Радий Хабиров принял участие в проводах мобилизованных
резервистов. Жители Советского и Октябрьского районов Уфы отправились в места
проведения боевого слаживания. В одном строю уже отслужившие ребята, у многих
за плечами опыт участия в боевых действиях на Северном Кавказе, в Сирии и
других горячих точках. Среди призванных были и добровольцы, которые пришли в
военкомат, не дожидаясь повесток.
Среди
мобилизованных провожающие высматривают своих родных и близких. Волнения не скрывают,
но верят, что разлука ненадолго. У резервистов за плечами уже есть армейский и
боевой опыт.
Желаю, чтобы
быстрее вернулись живыми и чтобы победа была за нами. Я провожаю зятя, он
служил в ВДВ.
Шамиль Абдрашитов, родственник мобилизованного
Я сына провожаю,
это его папа. Мы желаем, чтобы они вернулись живыми и здоровыми, чтобы
выполнили свой долг с честью и совестью. Мы очень любим наших сыновей и
гордимся ими.
Альбина Уразбаева и Ринат Рахмангулов, родители мобилизованного
Он очень хороший
муж, он военный, служил по контракту, был в Сирии два раза. У него есть медали «За
боевые заслуги». Мы очень хотим, чтобы они все вернулись, всех ждём.
Наталья Рахмангулова, жена мобилизованного
Сказать
слова напутствия ребятам приехал и глава Башкортостана. Радий Хабиров заверил
мобилизованных резервистов в том, что главная задача республики – поддержка
военнослужащих и их семей. Для этого у региона есть и силы, и ресурсы.
Сегодня мы пришли сюда в душе с
двумя словами. Первое – это слово уважение. Вы настоящие мужчины. Время каждый
раз порождает тех людей, которые сейчас нужны. И сейчас нужны вы. И у нас в
душе слова благодарности. Благодарности за то, что вы защищаете нас, защищаете
нашу страну. Вы знаете, что уже несколько месяцев тысячи бойцов из
Башкортостана, из Вооруженных сил министерства обороны, Росгвардии, двух
батальонов генерала Шаймуратова и Достовалова, добровольческого батальона «Барс»
и другие выполняют свой ратный долг и воюют. Мы с ними на связи, и им точно
нужна поддержка. И они ждут этой поддержки от вас.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
После
завершения торжественного митинга провожающим разрешили попрощаться с родными.
Крепкие объятия, поцелуи, напутственные слова. Резервисты пообещали не подвести
и вернуться домой с победой.
Настроение боевое,
родные рядом, всё хорошо. Ждите нас с победой, мы вернемся, главное – ждите.
Всё было очень быстро. Воскресенье – повестка, понедельник – военкомат, сегодня
вторник – отправка. А мне сказали, что у меня какая-то бронь есть как для
жилищников. Но я сам попросился. Потому что надо съездить, помочь. Опыт есть,
контрактник. Тем более специальность – миномётчик, мы нужны артиллерии. Так что
вперед, помогать. Родным передаём, чтобы нас ждали, пускай веру не теряют, мы
скоро приедем. Жди нас, Башкирия, с победой, мы вернёмся по-любому.
Тимур Юлмухаметов и Ирик Якупов, мобилизованные
Под
частичную мобилизацию попадают и журналисты. Вместе с резервистами в зону
проведения специальной военной операции отправился наш коллега, корреспондент
БСТ Тимур Давлетов.
Чувства на самом деле ещё
двоякие. Наверное, еще не осознаёшь до конца. Но вообще горжусь. У меня и
прадед воевал, и дед воевал, и отец служил. Поэтому вперёд. За семью, за маму,
за жену только переживаю, чтобы они не плакали, пускай спят спокойно. А мы
послужим, алга, слава России!
Тимур Давлетов, мобилизованный
Проводить
и сказать слова поддержки своим боевым товарищам приехали и ветераны
вооруженных сил.
Со строя кричали: «Слава
ВДВ!». Да, видимо, вэдэвэшников много. Я думаю, задачу они выполнят. И не
только ВДВ, но и все наши защитники, которые сегодня поехали. Они поехали,
чтобы всё-таки свернуть до конца шею этому фашизму, чтобы он щупальца не
распускал. И доказать надо Европе, что мы, как всегда, победители. И Наполеон
от нас бежал с позором, и Гитлер бежал. И также Европа сегодня склонится перед
нами. Русский солдат всегда победит.
Ильдар Идрисов, ветеран ВДВ, председатель отделения «Боевое братство» Октябрьского района г. Уфы
Символично,
что в автобусы бойцы садились под песню о генерале Шаймуратове. А шаймуратовцы
своих не бросают.