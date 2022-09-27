В Октябрьском развернули остановочный пункт для резервистов Башкирии

Вслед за остановочным пунктом в Илишевском районе в Октябрьском тоже развернули место для встречи защитников Отечества. Там наши бойцы, отправляющиеся исполнять свой долг в Донбассе, могут пообедать, привести себя в порядок, еще раз обнять родных, услышать слова поддержки, одобрения, пожелания вернуться домой с победой.

Повестку получил 24 сентября, сегодня, 27-го, уже отправляемся служить Родине, защищать ее. Чувствуем себя хорошо, не переживайте просто так. Мы победим, вместе мы сила.

Поручение организовать остановочные пункты дал глава Башкортостана в субботу на совещании с главами муниципалитетов. Еще одно место для встречи наших бойцов организовали в Мечетлинском районе. Уже сегодня мобилизованных из Башкортостана там ждали горячие обеды и ужины. Работать остановочные пункты будут круглосуточно, чтобы ни один боец не остался без внимания.