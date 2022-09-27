Озвучены первые результаты референдума в Донбассе и на освобождённых территориях

В ЛНР после обработки 13% бюллетеней почти 98% избирателей сказали «да» вхождению региона в состав России, в ДНР показатель такой же. В Херсонской области за присоединение высказались 97 процентов, а в Запорожской области после обработки 18% голосов аналогичное мнение высказали 98,19% избирателей. На территории Республики Башкортостан проживают временные переселенцы, они также смогли отдать свой голос на стационарном избирательном участке, оборудованном в Уфе.

Уфа вписана в историю этой семьи навсегда. Самый младший ребенок Анны Цилькер родился в Башкортостане. На избирательный участок женщина пришла, прежде всего думая о будущем подрастающего поколения.

За будущее детей. У меня их трое. За них. Анна Цилькер, жительница г. Мариуполя ДНР

Референдум о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей проходит пятый день. Сегодня заключительный, после которого будут подведены итоги. В Уфе для вынужденных переселенцев была предоставлена возможность проголосовать в ДК «Моторостроитель».

Я проголосовала за присоединение. Это мой выбор. Так у нас мир наступит. Татьяна Корягина, жительница г. Мариуполя ДНР

Родина одна, для нас это Россия, так выросли мои дети. А столица у нас Москва. Елена Орлова, жительница г. Мариуполя ДНР

Процедура референдума стандартная. Члены комиссии проверяют документы, избиратели получают бюллетени и проходят в кабинку для голосования. На участке не забывают и о мерах безопасности – организаторами предоставляются маски и проводится термометрия.

Все хорошо организовано. По правилам законов РФ. Галина, председатель избирательной комиссии Запорожской области

В предыдущие дни избирательные комиссии выезжали с переносной урной прямо к месту проживания переселенцев. Сегодня на стационарном участке в основном свои голоса отдали жители санаториев «Речные зори» и «Связист». Здесь, как и положено, развернуты четыре отдельные комиссии – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Администрация города выступает как помощник. Мы предоставляем материально-техническое обеспечение. А комиссия утверждается территориями. Тимур Мустаев, начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества администрации г. Уфы

За ходом голосования следили в том числе и иностранные наблюдатели. На участке также присутствовали по личной инициативе члены Общественной палаты республики.

Все условия созданы и соблюдаются. Активность соблюдается, мы были в разных районах. Люди добровольно участвуют. Лида Исаргакова, заместитель председателя Общественной палаты Республики Башкортостан