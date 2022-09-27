Озвучены первые результаты референдума в Донбассе и на освобождённых территориях

В ЛНР после обработки 13% бюллетеней почти 98% избирателей сказали «да» вхождению региона в состав России, в ДНР показатель такой же. В Херсонской области за присоединение высказались 97 процентов, а в Запорожской области после обработки 18% голосов аналогичное мнение высказали 98,19% избирателей. На территории Республики Башкортостан проживают временные переселенцы, они также смогли отдать свой голос на стационарном избирательном участке, оборудованном в Уфе.
Уфа вписана в историю этой семьи навсегда. Самый младший ребенок Анны Цилькер родился в Башкортостане. На избирательный участок женщина пришла, прежде всего думая о будущем подрастающего поколения.
Референдум о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей проходит пятый день. Сегодня заключительный, после которого будут подведены итоги. В Уфе для вынужденных переселенцев была предоставлена возможность проголосовать в ДК «Моторостроитель».
Процедура референдума стандартная. Члены комиссии проверяют документы, избиратели получают бюллетени и проходят в кабинку для голосования. На участке не забывают и о мерах безопасности – организаторами предоставляются маски и проводится термометрия.
В предыдущие дни избирательные комиссии выезжали с переносной урной прямо к месту проживания переселенцев. Сегодня на стационарном участке в основном свои голоса отдали жители санаториев «Речные зори» и «Связист». Здесь, как и положено, развернуты четыре отдельные комиссии – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
За ходом голосования следили в том числе и иностранные наблюдатели. На участке также присутствовали по личной инициативе члены Общественной палаты республики.
Члены комиссий отметили высокую явку избирателей. В этом вопросе равнодушных практически нет – делая выбор, каждый голосующий определяет свое будущее.