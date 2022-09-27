Шпажисты из Башкирии стали лучшими на всероссийском кадетском турнире

Башкирские фехтовальщики соберутся на общекомандный сбор, где приступят к подготовке к Кубку России, который пройдет в декабре. До этого сильнейшие рапиристы страны  выступят на международном турнире в Санкт-Петербурге, результаты которого пойдут в лично-командный зачет.

Также домой с медалями вернулись башкирские шпажисты. Сборная республики заняла первое место на всероссийском кадетском турнире в Кирове. Золотые медали в команде завоевали Арина Захарова, Таисия Ларькина, Лилия Маскалова и Гульназ Саитова. Вторыми стали представители Московской области, а спортсмены из Москвы замкнули призовую тройку.

Эта команда была почти в этом же составе в призерах на кадетском первенстве России, на Спартакиаде школьников. И они же сумели выиграть турнир. Две сильные спортсменки – Захарова и Ларькина – по очереди  меняются лидерством.

Лира Грушина, заслуженный тренер России
Фото №1 - Шпажисты из Башкирии стали лучшими на всероссийском кадетском турнире
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