Шпажисты из Башкирии стали лучшими на всероссийском кадетском турнире

Башкирские фехтовальщики соберутся на общекомандный сбор, где приступят к подготовке к Кубку России, который пройдет в декабре. До этого сильнейшие рапиристы страны выступят на международном турнире в Санкт-Петербурге, результаты которого пойдут в лично-командный зачет.
Также домой с медалями вернулись башкирские шпажисты. Сборная республики заняла первое место на всероссийском кадетском турнире в Кирове. Золотые медали в команде завоевали Арина Захарова, Таисия Ларькина, Лилия Маскалова и Гульназ Саитова. Вторыми стали представители Московской области, а спортсмены из Москвы замкнули призовую тройку.