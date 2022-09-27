Шпажисты из Башкирии стали лучшими на всероссийском кадетском турнире

Эта команда была почти в этом же составе в призерах на кадетском первенстве России, на Спартакиаде школьников. И они же сумели выиграть турнир. Две сильные спортсменки – Захарова и Ларькина – по очереди меняются лидерством.

Лира Грушина, заслуженный тренер России