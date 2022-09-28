В Уфе девушке, которая насмерть сбила женщину и ребёнка, продлили меру пресечения

Октябрьский районный суд в Уфе продлил меру пресечения 28-летней девушке, которая насмерть сбила женщину и ребёнка. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Напомним, в конце июля на перекрестке улиц Софьи Перовской и Авроры молодая водительница на «Ниссан Джук» допустила наезд на 38-летнюю женщину и её 5-летнего ребёнка. Семья пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. От полученных травм пострадавшие скончались сразу.

По предварительной информации, девушка отвлеклась на ребёнка в машине, поэтому не успела затормозить перед пешеходным переходом. После наезда она перепутала педали тормоза и газа.

Девушку поместили под домашний арест. Мера пресечение продлена до 20 октября.