В Башкирии подростку удалось предотвратить пожар в доме

27 сентября в Аскинском районе едва не произошёл крупный пожар. Инцидент зафиксирован в деревне Евбуляк.

На кухне вспыхнула электропроводка. От дыма в доме сработал пожарный извещатель, который услышал 17-летний парень — он находился в другой комнате. Подростку удалось оперативно обесточить дом. Подручными средствами он ликвидировал возгорание. Трагедии не произошло.

Известно, что дом был оборудован пожарным извещателем в 2020 году в рамках программы для семей с детьми в возрасте до 7 лет.