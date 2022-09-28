Госансамбль имени Файзи Гаскарова выступил в Луганской академической филармонии

В Луганской академической филармонии выступил ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова. Артисты из Башкортостана представили программу «Наш дом – Россия». 

Танцоры продемонстрировали для жителей Донбасса свои лучшие номера. В финале программы директор ансамбля, заслуженный артист Республики Башкортостан Назир Байзигитов поблагодарил луганчан за тёплый приём и отметил, что сейчас его земляки принимают участие в восстановлении городов Донбасса, а также напомнил, что его Родину тесно связывает с Луганщиной история военных дней, когда конники Генерал-майора Минигали Шаймуратова освобождали эти земли от немецко-фашистских захватчиков.

Страшно не было, для нас это такие же гастроли, как и любые другие. Наша работа – передать через танец манеру исполнения других народностей, а также нести радость, хорошее настроение. Луганскому зрителю это необходимо, поэтому мы приехали поддержать.

Диана Шамсутдинова, солистка ансамбля народного танца им. Файзи Гаскарова
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