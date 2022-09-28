В Уфе прошел гала-концерт республиканского фестиваля «Я люблю тебя, жизнь!»

Фестиваль зародился еще десять лет назад. Основной целью творческого марафона является раскрытие творческого потенциала людей старшего поколения, способствующего их более полной социальной адаптации в современном мире.

Как и в предыдущие годы, конкурс-фестиваль организован по зональному принципу. Всего проведено семь зональных этапов, в которых приняли участие 2500 самодеятельных артистов в возрасте от 55 лет.

В фойе Конгресс-холла «Торатау» были организованы консультационные площадки для граждан старшего поколения в рамках проекта «Башкирское долголетие».

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