В Башкирии 84-летний мужчина сбил человека и скрылся

27 сентября в Дюртюлях произошла авария. На улице Ленина сбили 62-летнего пешехода.
Мужчина пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал неизвестный водитель на ВАЗ-2107. Пешеходу потребовалась помощь врачей – его доставили в хирургическое отделение.
Виновником аварии оказался 84-летний пенсионер. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. При этом мужчина заверил, что выпил после ДТП. Обстоятельства инцидента выясняются.
Фото: ГИБДД РБ.