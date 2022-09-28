В Башкирии 84-летний мужчина сбил человека и скрылся

27 сентября в Дюртюлях произошла авария. На улице Ленина сбили 62-летнего пешехода.

Фото №1 - В Башкирии 84-летний мужчина сбил человека и скрылся

Мужчина пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал неизвестный водитель на ВАЗ-2107. Пешеходу потребовалась помощь врачей – его доставили в хирургическое отделение.

Виновником аварии оказался 84-летний пенсионер. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. При этом мужчина заверил, что выпил после ДТП. Обстоятельства инцидента выясняются.

Фото: ГИБДД РБ. 

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