В Башкирии мужчина ударил супругу ножом и сбежал

26 сентября на пульт централизованной охраны Росгвардии в Салавате поступило сообщение о том, что в одной из квартир мужчин жестоко избил супругу и сбежал.

Росгвардейцам сообщили, где может быть мужчина. У дома по улице Уфимской они заметили 31-летнего горожанина, который ругался с семейной парой. Оказалось, мужчина конфликтовал с родственниками жены.