В Башкирии внедрили новый метод лечения детей с первичным иммунодефицитом

Врачи Башкирии начали применять новый метод лечения юных пациентов с первичным иммунодефицитом. Об этом сообщает министерство здравоохранения.
В Республиканской детской клинической больнице на базе отделения клинической иммунологии веден метод лечения детей с использованием подкожного иммуноглобулина Кьютаквиг. Преимуществом данного метода является возможность домашнего использования. Также процедура проходит быстро (20-40 минут), график введения препарата гибкий, удобный конкретному пациенту.
Данный препарат не зарегистрирован в Росссии и получен благодаря совместной работе специалистов Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева и благотворительного фонда «Круг добра».
Препарат был инициирован у 15 детей в возрасте от 1 до 17 лет. Инициация препарата происходила в присутствии родителей, которые в ходе госпитализации были обучены технике введения препарата.