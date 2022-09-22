В Стерлитамаке заработала экспресс-доставка от «Пятёрочки»

Экономия времени и сил. Заказать продукты питания и другие товары на дом можно с помощью специального приложения «Пятёрочка Доставка». В течение часа заказ будет доставлен до двери. Теперь экспресс-доставка от торговой сети появилась и в Стерлитамаке.

Софье Леонидовне некогда ходить по магазинам, выручает  «Пятёрочка Доставка». Всего несколько минут – и заказ с учетом пожеланий всех внуков отправлен. Доставка продуктов из магазинов торговой сети сегодня работает во многих городах страны. Эта услуга заработала в Стерлитамаке и уже доступна жителям основных районов города.

Экспресс-доставка от «Пятёрочки» на данный момент является самым быстрым сервисом доставки в городе. Мы надеемся, что жители города Стерлитамак  по достоинству оценят преимущества доставки, поскольку мы держим высокие стандарты качества сборки заказов, тщательно выбирая продукты «как себе», чтобы каждый наш клиент оставался доволен. Кроме того, заказать продукты и необходимые товары можно и для своих близких. Курьер доставит заказ прямо до двери получателя.

Руслан Муртазин, руководитель направления экспресс-доставки торговой сети «Пятёрочка»

Ароматная выпечка, свежее молоко, вкусные яблоки. Собирают все по списку. Сборщик «Пятёрочки» тщательно выбирает продукты, учитывая срок годности и внешний вид. Заказы принимаются с 9 утра до 10 вечера. Цены на продукты аналогичны тем, что и в магазинах сети, действуют скидки на определённые товары. Если же в момент сборки товара нет в наличии, то на телефон придет пуш-уведомление с предложением заменить товар. 

Здорово, что в нашем городе появилась доставка от «Пятёрочки». В любое время можно заказать по смартфону и они будут доставлены в течение часа. Это удобно, экономия времени, не надо носить тяжести.

Софья Зимина, пользователь сервиса экспресс-доставки

Курьеры доставляют заказы прямо до двери, а стоимость доставки составляет всего 99 рублей. На первый заказ действует промокод со скидкой 25%.

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