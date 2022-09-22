В Стерлитамаке заработала экспресс-доставка от «Пятёрочки»

Ароматная выпечка, свежее молоко, вкусные яблоки. Собирают все по списку. Сборщик «Пятёрочки» тщательно выбирает продукты, учитывая срок годности и внешний вид. Заказы принимаются с 9 утра до 10 вечера. Цены на продукты аналогичны тем, что и в магазинах сети, действуют скидки на определённые товары. Если же в момент сборки товара нет в наличии, то на телефон придет пуш-уведомление с предложением заменить товар.