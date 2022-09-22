В Стерлитамаке заработала экспресс-доставка от «Пятёрочки»

Экономия времени и сил. Заказать продукты питания и другие товары на дом можно с помощью специального приложения «Пятёрочка Доставка». В течение часа заказ будет доставлен до двери. Теперь экспресс-доставка от торговой сети появилась и в Стерлитамаке.
Софье Леонидовне некогда ходить по магазинам, выручает «Пятёрочка Доставка». Всего несколько минут – и заказ с учетом пожеланий всех внуков отправлен. Доставка продуктов из магазинов торговой сети сегодня работает во многих городах страны. Эта услуга заработала в Стерлитамаке и уже доступна жителям основных районов города.
Ароматная выпечка, свежее молоко, вкусные яблоки. Собирают все по списку. Сборщик «Пятёрочки» тщательно выбирает продукты, учитывая срок годности и внешний вид. Заказы принимаются с 9 утра до 10 вечера. Цены на продукты аналогичны тем, что и в магазинах сети, действуют скидки на определённые товары. Если же в момент сборки товара нет в наличии, то на телефон придет пуш-уведомление с предложением заменить товар.
Курьеры доставляют заказы прямо до двери, а стоимость доставки составляет всего 99 рублей. На первый заказ действует промокод со скидкой 25%.