В СК России проконтролируют дело об избиении женщины и детей полицейским из Башкирии

В Башкирии расследуют дело об избиении женщины и её детей полицейским. Следственный комитет России контролирует расследование случившегося.
Напомним, в полицию Уфы обратилась 35-летняя женщина, которая заявила, что на протяжении девяти лет она и её дети терпели издевательства от её супруга-полицейского. Он женился на ней обманом и систематически избивал семью, а также совершал другие насильственные действия, причиняя и физические, и психологические страдания.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Республике Башкортостан Ильясу Масаллимову доложить о ходе расследования, результаты которого поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Сейчас мужчина задержан. При подтверждении вины полицейского он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.