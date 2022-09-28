В СК России проконтролируют дело об избиении женщины и детей полицейским из Башкирии

Напомним, в полицию Уфы обратилась 35-летняя женщина, которая заявила, что на протяжении девяти лет она и её дети терпели издевательства от её супруга-полицейского. Он женился на ней обманом и систематически избивал семью, а также совершал другие насильственные действия, причиняя и физические, и психологические страдания.