В Уфе 27 сентября стартовал отопительный сезон

Отопительный сезон в Уфе стартовал. В первую очередь тепло начали подавать в детские сады, школы, больницы и другие социальные учреждения. Параллельно этому ведется работа и по многоквартирным домам.

Сегодня в первой половине дня было подключено порядка 70% абонентов, ближе к вечеру, отметили в администрации Уфы. Планируется охватить теплом весь город. В детских садах же еще накануне, начали ощущать повышение температуры. ¤

Еще на прошлой неделе столбик термометра на улице приближался к отметке в + 30 градусов. В эти дни температура воздуха опускается до ноля. Поэтому накануне в администрации города было принято решение 27 сентября начать отопительный сезон.