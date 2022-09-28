Спортсмен из Башкирии завоевал бронзу на Спартакиаде учащихся России

В федерации кикбоксинга Республики Башкортостан соревнования проходят очень часто, ежемесячно мы выезжаем куда-то на всероссийские соревнования, на отборочные соревнования, у нас очень высокий уровень спортсменов и результатов.

Мария Арсентьева, тренер по кикбоксингу