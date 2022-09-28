Спортсмен из Башкирии завоевал бронзу на Спартакиаде учащихся России

Соревнования по кикбоксингу прошли в Анапе, куда приехало более 90 юных спортсменов. Роман Коломиец занял третье место в весе до 60 килограммов.

Для него бронза Спартакиады уже не первый успех. Он также становился призером Всероссийских соревнований.

Нам говорили, что эта спартакиада как олимпийские соревнования считается, и если занял призовые места, ты, можно сказать, лучший боец России.

Роман Коломиец, бронзовый призер Спартакиады учащихся России
Фото №1 - Спортсмен из Башкирии завоевал бронзу на Спартакиаде учащихся России

Главный тренер Мария Арсентьева уже долгое время работает с детьми. Ее воспитанники разных возрастов становятся победителями соревнований самого разного уровня. 

В федерации кикбоксинга Республики Башкортостан соревнования проходят очень часто, ежемесячно мы выезжаем куда-то на всероссийские соревнования, на отборочные соревнования, у нас очень высокий уровень спортсменов и результатов.

Мария Арсентьева, тренер по кикбоксингу
Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ