Спортсмен из Башкирии завоевал бронзу на Спартакиаде учащихся России

Соревнования
по кикбоксингу прошли в Анапе, куда приехало более 90 юных спортсменов. Роман
Коломиец занял третье место в весе до 60 килограммов.
Для
него бронза Спартакиады уже не первый успех. Он также становился призером
Всероссийских соревнований.
Нам говорили, что
эта спартакиада как олимпийские соревнования считается, и если занял призовые
места, ты, можно сказать, лучший боец России.Роман Коломиец, бронзовый призер Спартакиады учащихся России
Главный
тренер Мария Арсентьева уже долгое время работает с детьми. Ее воспитанники
разных возрастов становятся победителями соревнований самого разного
уровня.
В федерации
кикбоксинга Республики Башкортостан соревнования проходят очень часто,
ежемесячно мы выезжаем куда-то на всероссийские соревнования, на отборочные
соревнования, у нас очень высокий уровень спортсменов и результатов.Мария Арсентьева, тренер по кикбоксингу