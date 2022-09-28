Тренер из Ишимбая получил 600 тысяч рублей в рамках республиканской программы

Айнур Кинзябаев из Ишимбая стал одним из участников республиканской программы «Сельский тренер». Благодаря этому проекту в Башкортостане наставники по разным видам спорта получают 100 грантов по 600 тысяч рублей.

Айнур Кинзябаев тренирует разные группы учащихся городского нефтяного колледжа. Всего здесь занимаются около 40 спортсменов. Среди них участники первенства мира по борьбе курэш, а также победители и призеры всероссийских соревнований.