В чемпионате Башкирии по футболу начались главные матчи сезона

Накануне завершились два полуфинала турнира. «Уфа-молодёжная», усиленная игроками основного состава Олегом Дзантиевым и Хайдаром Халиловым, потерпела крупное поражение от туймазинского «Спартака» со счётом 0:3.

Дубль на счету Пачо, ещё один гол забил Александр Дмитрюк. В другом полуфинале жуковский «Старт» одержал победу над ФК «Стерлитамак» – 2:1. На мяч Андрея Рассказанова голами ответили Сергей Кречетов и Ильдар Кашапов.