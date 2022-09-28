В Уфе прошел чемпионат республики по скалолазанию

Соревнования проводились в трёх дисциплинах: лазанию на скорость, на трудность и боулдеринге. 40 участников из Белорецка, Салавата и Уфы выявляли сильнейших на протяжении нескольких дней.

Тимур Насибуллин – один из главных триумфаторов чемпионата Башкортостана по скалолазанию. Ему удалось одержать победу сразу в двух дисциплинах. Сначала он обошел всех в лазании на трудность, а затем в боулдеринге. Это серия предельно трудных и коротких трасс.

Подготовщики нас в этот раз удивили. Моменты и техника – мое почтение. Тимур Насибуллин, победитель чемпионата Башкортостана по скалолазанию

Первое место в дисциплине «скорость» занял Артем Хабибуллин. Недавно он стал вторым на всероссийских соревнованиях в Воронеже. Уступил только чемпиону страны Александру Шикову из Тюменской области. Соперников разделила всего одна десятая доля секунды.

У нас в этом году 75 лет спорту. У нас проводится кубок, который состоит из четырех этапов. Это был один из этих этапов. Я там занял второе место. В целом доволен. У нас в стране самая сильная конкуренция в мире среди национальных турниров. Поэтому второе место – это очень хороший результат. Артем Хабибуллин, победитель чемпионата Башкортостана по скалолазанию

У девушек чемпионат республики в лазании на скорость выиграла уфимка Полина Фёдорова. В трудности не было равных еще одной представительнице столицы республики Наталии Степановой. В боулдеринге первое место завоевала Полина Коноплина из Белорецка.

Спортсменов около сорока человека. Но это сильнейшие. Не все любители приходят выступать. Занимается очень много спортсменов. Но это чемпионат. Выступают в основном КМСы, мастера спорта и перворазрядники. Любовь Степанова, председатель Федерации скалолазания Республики Башкортостан