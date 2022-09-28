В Уфе прошел чемпионат республики по скалолазанию

Соревнования проводились в трёх дисциплинах: лазанию на скорость, на трудность и боулдеринге. 40 участников из Белорецка, Салавата и Уфы выявляли сильнейших на протяжении нескольких дней.
Тимур Насибуллин – один из главных триумфаторов чемпионата Башкортостана по скалолазанию. Ему удалось одержать победу сразу в двух дисциплинах. Сначала он обошел всех в лазании на трудность, а затем в боулдеринге. Это серия предельно трудных и коротких трасс.
Первое место в дисциплине «скорость» занял Артем Хабибуллин. Недавно он стал вторым на всероссийских соревнованиях в Воронеже. Уступил только чемпиону страны Александру Шикову из Тюменской области. Соперников разделила всего одна десятая доля секунды.
У девушек чемпионат республики в лазании на скорость выиграла уфимка Полина Фёдорова. В трудности не было равных еще одной представительнице столицы республики Наталии Степановой. В боулдеринге первое место завоевала Полина Коноплина из Белорецка.
Лучшие спортсмены по итогам чемпионата Башкортостана войдут в состав сборной республики. В следующем году им предстоит выступить на чемпионате округа, а потом страны.