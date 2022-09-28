Лётная школа «Первушино» сможет готовить пилотов с возможностью создания филиалов по всей стране

Уфимская летная школа аэродрома «Первушино» теперь сможет готовить пилотов с возможностью создания филиалов по всей стране. Соответствующая программа подписана. В республику на обучение и так приезжали будущие пилоты со всей страны, за два года в «Первушино» обучили 70 специалистов по полетам на сверхлегких самолетах, четверо из них открыли аэродромы. Теперь процесс поставят на поток.

Пилот в третьем поколении готовится к сольному выходу. Сергей Минигулов открывает дорогу в небо. Аэродром «Первушино» сегодня – один из трех учебных центров России, где готовят пилотов для сверхлегких воздушных судов. Аналогичные есть в Омске и Воскресенске. Но «Первушино» – рекордсмен, за два года здесь прошли обучение около 70 пилотов.

Здесь практикуют четыре программы обучения: инструкторов, частных пилотов на легкие воздушные суда на четыре и пять мест, пилотов на автожиры. Теперь реализуется и четвертая программа после согласования с Росавиацией. Готовят пилотов с возможностью создания филиалов по всей России.

В авиационный процесс привлекают и кадетов. Проект летной практики «Небо для смелых» реализуется на грант главы Башкортостана. Присоединиться могут ребята из Уфимского кадетского корпуса имени Мусы Гареева и Башкирского кадетского корпуса Приволжского федерального округа Ишимбая. Выпускников можно встретить по всей стране.