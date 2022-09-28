Житель Башкирии обнаружил в своем огороде опасный снаряд времен войны

Житель села Месягутово обнаружил у себя в огороде необычный предмет. Им оказался взрывоопасный снаряд времен Гражданской войны.

Фото №1 - Житель Башкирии обнаружил в своем огороде опасный снаряд времен войны

К дому жителя оперативно были направлены специалисты группы разминирования. Об этом сообщает республиканская Росгвардия.

Артиллерийский снаряд оказался опасным и мог взорваться. После разминирования специалисты вывезли боеприпас подальше от населенного пункта и уничтожили. Росгвардия настоятельно рекомендует жителям сообщать о подобных находках в правоохранительные органы.

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