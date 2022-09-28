Ухудшение зрения может быть признаком диабета

Ученые из Маастрихтского университета обнаружили доказательства того, что ухудшение зрения может свидетельствовать о начальной стадии диабета 2-го типа. Сотрудники научной лаборатории провели исследование, в котором приняли участие 3,5 тысячи человек.
Среди добровольцев были люди с подтвержденным диагнозом. Специалисты наблюдали за ними. Эксперты пришли к выводу, что степень повреждения нервов роговицы росла со степенью нарушения метаболизма глюкозы.
Исследования и полученные данные являются важными для людей с диабетом 2-го типа. Повреждения нерва в роговице обнаружить не трудно, их можно использовать для предотвращения развития этого опасного заболевания.