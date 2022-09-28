«За Родину, за флаг»: в Башкирии продолжается отправка резервистов на боевое слаживание

В Башкортостане продолжается частичная мобилизация. Мужчин, которые находятся в запасе, призывают в соответствии с указом президента. Стрелки, танкисты, артиллеристы, механики-водители – это те военно-учётные специальности, с которыми сейчас по повестке вызывают в первую очередь. Но на мобилизационные пункты с первых дней идут и по собственной инициативе.
За воротами военкомата родные и близкие бойцов. Пожелать мобилизованным удачи и крепко обнять на прощание приехали родители, жены, дети, друзья. Не остались в стороне и односельчане. Фината Ахметшина на боевое слаживание провожают почти всей деревней. А вот Ильдар Хафизов отправляется на защиту Родины уже не в первый раз.
Фануза Агзамова сыном гордится, признаётся: всё дело в воспитании.
Автобусы с мобилизованными отправились к местам учений и из Янаула, и из Дёмского района Уфы. И каждый из защитников уверен: победа будет за ними.
– Победа будет за нами. Всё будет хорошо. Лишь бы вернулись живые и здоровые.
– Мне не страшно. Терять мне нечего. Я за Родину, за флаг. Прорвёмся.
С боевым настроем отправлялись на слаживание и бойцы из Хайбуллинского района.
– Настрой нормальный, боевой, стараемся не думать о плохом.
– Удачно нам съездить, не унывать.
А вот в Кушнаренковском районе проводить ребят на исполнение ответственной задачи пришли и ветераны боевых действий.
Из разных районов республики, разных профессий и возрастов. Уже пять дней подряд мобилизованные со всего Башкортостана приходят в военкоматы, готовые отправиться на защиту своей Родины, чтобы вернуться домой с победой.