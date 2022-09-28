«За Родину, за флаг»: в Башкирии продолжается отправка резервистов на боевое слаживание

В Башкортостане продолжается частичная мобилизация. Мужчин, которые находятся в запасе, призывают в соответствии с указом президента. Стрелки, танкисты, артиллеристы, механики-водители – это те военно-учётные специальности, с которыми сейчас по повестке вызывают в первую очередь. Но на мобилизационные пункты с первых дней идут и по собственной инициативе.

За воротами военкомата родные и близкие бойцов. Пожелать мобилизованным удачи и крепко обнять на прощание приехали родители, жены, дети, друзья. Не остались в стороне и односельчане. Фината Ахметшина на боевое слаживание провожают почти всей деревней. А вот Ильдар Хафизов отправляется на защиту Родины уже не в первый раз.

Я думаю, я там нужнее буду, чем зелёные пацаны. Опыт есть, Чечню прошёл. По командировкам ездил. Всё нормально было. Боевое настроение. Доехать, выполнить свой долг и вернуться домой. Ильдар Хафизов, доброволец

Фануза Агзамова сыном гордится, признаётся: всё дело в воспитании.

Он воспитан так, что на переднем крае всегда. Всегда во всех трудностях всем помогает. Был три раза в Чечне. Для России старается мой сын. Я горжусь им. Фануза Агзамова, мама Ильдара Хафизова

Не хочется, конечно, отпускать, война всё-таки. Очень опасно. Но всё равно, вот у нас три дочки, и каждая гордится своим папой, а я – мужем. Мы желаем, чтобы он вернулся живым и здоровым. Будем ждать с нетерпением. Светлана Хафизова, супруга Ильдара Хафизова

Автобусы с мобилизованными отправились к местам учений и из Янаула, и из Дёмского района Уфы. И каждый из защитников уверен: победа будет за ними.

– Победа будет за нами. Всё будет хорошо. Лишь бы вернулись живые и здоровые.

– Мне не страшно. Терять мне нечего. Я за Родину, за флаг. Прорвёмся.

С боевым настроем отправлялись на слаживание и бойцы из Хайбуллинского района.

– Настрой нормальный, боевой, стараемся не думать о плохом.

– Удачно нам съездить, не унывать.

А вот в Кушнаренковском районе проводить ребят на исполнение ответственной задачи пришли и ветераны боевых действий.

Сперва всех бойцов ожидает боевое слаживание. Военной подготовкой бойцы будут заниматься по 10 часов в день. И только после прохождения всех обучений их направят на выполнение задач специальной операции. Павел Кулинцев, заместитель председателя Союза ветеранов боевых действий Кушнаренковского района, кавалер ордена Красной Звезды

Сегодня провожаем ребят, очередную команду для выполнения задач, поставленных президентом страны. Для защиты нашей рубежей. Это миссия очень важна. Ребята там ждут. Ждут нашей помощи наши земляки. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан