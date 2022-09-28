Как жителям Башкирии получить консультацию по вопросам частичной мобилизации?

Более 800 вопросов о мобилизации задают ежедневно жители Башкортостана. Столько звонков поступает в Ситуационный центр на номер 122. Теперь, нажав добавочно кнопку 1, можно получить консультацию. С людьми общаются специалисты, которые в свою очередь получают актуальную официальную информацию от военных комиссаров.
Также работает чат-бот в телеграме, который был создан в ЦУР и республиканском военкомате. Цифровой помощник даёт ответы по вопросам вручения повесток, льгот, которые положены служащим и их семьям, вакцинации.
Ситуационный центр был создан для консультирования по вопросам коронавируса. Список пополнялся. До недавнего времени операторы принимали жалобы о качестве дорог, о школьном питании, мусорных контейнерах, качестве медпомощи. По словам сотрудников, сейчас работать сложнее всего, так как обратившимся нужна психологическая поддержка. Сами операторы – это жёны и родственники мобилизованных.