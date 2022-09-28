Как жителям Башкирии получить консультацию по вопросам частичной мобилизации?

Более 800 вопросов о мобилизации задают ежедневно жители Башкортостана. Столько звонков поступает в Ситуационный центр на номер 122. Теперь, нажав добавочно кнопку 1, можно получить консультацию. С людьми общаются специалисты, которые в свою очередь получают актуальную официальную информацию от военных комиссаров.

Также работает чат-бот в телеграме, который был создан в ЦУР и республиканском военкомате. Цифровой помощник даёт ответы по вопросам вручения повесток, льгот, которые положены служащим и их семьям, вакцинации.

Есть и негативные звонки. Но радует, что звонят добровольцы, которые не служили, несколько раз звонил мужчина, которому 63 года – он хочет служить, но его не берут.

Лиана Сатвалова, оператор Ситуационного центра
Фото №1 - Как жителям Башкирии получить консультацию по вопросам частичной мобилизации?

Ситуационный центр был создан для консультирования по вопросам коронавируса. Список пополнялся. До недавнего времени операторы принимали жалобы о качестве дорог, о школьном питании, мусорных контейнерах, качестве медпомощи. По словам сотрудников, сейчас работать сложнее всего, так как обратившимся нужна психологическая поддержка. Сами операторы – это жёны и родственники мобилизованных.

Сейчас, наверное, нет человека, которого бы это никак не коснулось. У всех кто-то уходит, как и у меня. Для меня это актуально, и я предложила свою помощь. Оказалось, что помощь нужна больше самим операторам, которые работают на телефоне.

Людмила Крюкова, психолог
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