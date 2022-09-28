Как жителям Башкирии получить консультацию по вопросам частичной мобилизации?

Сейчас, наверное, нет человека, которого бы это никак не коснулось. У всех кто-то уходит, как и у меня. Для меня это актуально, и я предложила свою помощь. Оказалось, что помощь нужна больше самим операторам, которые работают на телефоне.

Людмила Крюкова, психолог