В БашГУ собираются развивать предпринимательство среди студентов

В вузе реализуется проект «Университетская предпринимательская инициатива» – одно из направлений федеральной программы «Приоритет-2030». В ее рамках БашГУ собирается трансформироваться в предпринимательский вуз.

Из пяти стратегических проектов, которые развиваются в учебном заведении, один посвящен университетской предпринимательской инициативе. Сейчас 4 процента студентов являются бизнесменами.

В БашГУ уже работают несколько локаций для развития предпринимательства: проектный офис «Наука и инновации», центр компетенций на базе института экономики, финансов и бизнеса. В вузе планируют расширить возможности для студентов и вовлечь в предпринимательство как можно больше учащихся.