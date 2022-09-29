В Уфе авто протаранило машину коммунального предприятия

28 сентября в Уфе произошла авария с участием машины коммунального предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

У электроопоры №238 по проспекту Салавата Юлаева 25-летний парень на «Ладе Гранта» допустил столкновение с движущейся в попутном направлении коммунальной автомашиной.

Легковое авто получило технические повреждения. В аварии пострадала 20-летняя пассажирка «Лады». Она обратилась в медучреждение, а после оказания помощи была отпущена домой. Обстоятельства аварии выясняются.