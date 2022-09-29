Житель Уфы провез сотрудника ДПС на капоте и устроил аварию

Как сообщает следствие, инспекторы ДПС заметили подозрительный автомобиль. Они попросили водителя остановиться, тот выполнил требование. Когда к машине начал подходить сотрудник, водитель начал движение. Инспектор зацепился руками за капот, но уфимец не остановился, а только набрал скорость. Не справившись с управлением, он допустил столкновение с другими машинами. Инспектор ДПС упал на асфальт, схватился руками за дверь авто, открыл, потребовал остановить противоправные действия, но мужчина начал движение назад. Уфимец допустил столкновение и со служебной машиной. Только после этого его удалось задержать.