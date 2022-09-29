Жительница Башкирии жестоко избила маленькую дочку

В Бижбулякском районе перед судом предстала местная жительница. Её обвинили в избиении маленькой дочки. Женщина угрожала ребёнку убийством.

Фото №1 - Жительница Башкирии жестоко избила маленькую дочку

Оказалось, между пьяной женщиной и её мамой произошёл конфликт. Девочка попыталась защитить бабушку – тогда мама схватила ребёнка за волосы, начала дёргать их в разные стороны, а потом несколько раз ударила дочку кулаком в живот и один раз по лицу. Бабушка пыталась вырвать внучку из рук озверевшей матери, но также получила удар ногой в живот и рукой по лицу. Женщина продолжила избивать маленькую дочку, прижав к стене, и при этом угрожала убить.

Суд, с учетом всех обстоятельств дела, признал ее виновной и, отменив ей условное осуждение, назначенное по предыдущему приговору, назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 7 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии-поселении.

пресс-служба Бижбулякского межрайонного суда 
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