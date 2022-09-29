Жительница Башкирии жестоко избила маленькую дочку

Оказалось, между пьяной женщиной и её мамой произошёл конфликт. Девочка попыталась защитить бабушку – тогда мама схватила ребёнка за волосы, начала дёргать их в разные стороны, а потом несколько раз ударила дочку кулаком в живот и один раз по лицу. Бабушка пыталась вырвать внучку из рук озверевшей матери, но также получила удар ногой в живот и рукой по лицу. Женщина продолжила избивать маленькую дочку, прижав к стене, и при этом угрожала убить.