В Уфе проведут массовые отключения воды с 3 по 9 октября

5 октября с 14:00 до 20:00 перекроют водопроводную линию по улице Черниковской. Без холодного водоснабжения останутся администрация Калининского района и ещё одно административное здание. На следующий день в том же районе для врезки замененного участка с 10:00 до 20:00 приостановят работу водопроводной линии на пересечении улиц Интернациональной и Гончарова.