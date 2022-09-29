В Уфе проведут массовые отключения воды с 3 по 9 октября

С 3 по 9 октября в Уфе ожидается массовое отключение водоснабжения. Об этом предупреждает предприятие «Уфаводоканал».
Жители Советского, Кировского и Ленинского районов на сутки останутся и без холодной, и без горячей воды. Такая мера будет предпринята в связи с ремонтом водопроводной линии на улице Цюрупы. Отключение запланировано с 11:00 4 октября до 10:00 5 октября.
4 октября будут заменять аварийный участок водопровода на улице Богдана Хмельницкого. В связи с этим без водоснабжения останутся потребители в Орджоникидзевском районе. Воды не будет с 12:00 до 14:00
4 октября с 10:00 до 20:00 будут врезать новый участок водопровода на улице Бакалинской. Под отключение попадут 9 жилых домов, ЦТП и торговый центр.
5 октября с 14:00 до 20:00 перекроют водопроводную линию по улице Черниковской. Без холодного водоснабжения останутся администрация Калининского района и ещё одно административное здание. На следующий день в том же районе для врезки замененного участка с 10:00 до 20:00 приостановят работу водопроводной линии на пересечении улиц Интернациональной и Гончарова.